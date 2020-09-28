Названы необычные признаки, свидетельствующие о приближении инсульта

Не стоит списывать со счетов и такой симптом как высокое давление, поднимающееся выше 220 мм ртутного столба – это признак гипертонического криза, который может привести к инсульту. По словам эксперта, свидетельствовать о развитии заболевания могут и кратковременная потеря сознания, заторможенность, нарушения координации и головокружения. В случае, если вы обнаружили подобные симптомы у себя и своих близких и они не проходят в течение 15-30 минут, обязательно обратитесь за консультацией к врачу и пройдите полное обследование. Важно помнить, что наиболее важно, чтобы квалифицированная медицинская помощь больному была оказана в течение первых 1,5 часов, тогда шансов на полное восстановление будет гораздо больше. Кроме того, необходимо контролировать уровень сахара в крови, холестерин и свое питание.

Фото: pixabay

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