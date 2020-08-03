Названы мешающие побороть коронавирус ошибки, которые совершают все россияне

Бойцов напомнил, что особенно данная тенденция заметна в отпуске: люди расслабляются и абсолютно забывают о необходимости соблюдать меры безопасности, даже если вокруг полно отдыхающих и ни о какой социальной дистанции речи не идет. Этому способствуют и жара, и пляжный отдых, где маска кажется вдвойне неуместной. Второй важной ошибкой врач считает самолечение коронавируса, особенно когда дело касается бесконтрольного приема антикоагулянтов – препаратов, влияющих на свертываемость крови. Этого нельзя делать ни в коем случае, так как последствия могут быть самыми плачевными – вплоть до открытия желудочного-кишечного кровотечения, геморрагического инсульта и даже смерти. Дозу этих лекарств может рассчитать только доктор, который будет учитывать возраст пациента и его анамнез. То же самое касается приема такого популярного сегодня аспирина и других препаратов. Бойцов подчеркнул, что уже разработан вполне действенный протокол лечения коронавируса, но назначить его может только врач, который видит картину протекания заболевания в целом.

Фото: pixabay

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