Названы лайфхаки, которые помогут качественно выспаться

Прежде всего, за десять часов до сна необходимо отказаться от напитков, в составе которых находится кофеин. По мнению Карана Раджа, данное количество времени требуется, чтобы вывести вещество из организма и избавиться от его стимулирующего эффекта.

«За три часа до сна откажитесь от существенных приемов пищи. Это поможет избежать изжоги и просыпаний ночью», — передали «РИА Новости» слова доктора Раджа. Помимо этого, откажитесь и от употребления алкоголя за несколько часов перед сном.

«За два часа до сна прекратите работать. Это позволит расслабиться», — сообщил врач. Так, за час до сна рекомендуется прекратить использование телефонов и прочих гаджетов. Дело в том, что синий свет дисплея мешает выработке мелатонина, который в своею очередь контролирует цикл сна и бодрствования.