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Названы лайфхаки, которые помогут качественно выспаться

Как известно, здоровый и полноценный сон считается залогом успешного и продуктивного дня. Потому необходимо высыпаться, а как же быть, если человек имеет проблемы со сном? На вопрос ответил Врач Каран Радж. Он опубликовал соответствующее видео в своем TikTok-аккаунте по ником dr.karanr, в котором рассказал о методе «‎10-3-2-1». Данная система помогает людям наладить режим сна, заверяет специалист.
Названы лайфхаки, которые помогут качественно выспаться

Прежде всего, за десять часов до сна необходимо отказаться от напитков, в составе которых находится кофеин. По мнению Карана Раджа, данное количество времени требуется, чтобы вывести вещество из организма и избавиться от его стимулирующего эффекта.

«За три часа до сна откажитесь от существенных приемов пищи. Это поможет избежать изжоги и просыпаний ночью», — передали «РИА Новости» слова доктора Раджа. Помимо этого, откажитесь и от употребления алкоголя за несколько часов перед сном.

«За два часа до сна прекратите работать. Это позволит расслабиться», — сообщил врач. Так, за час до сна рекомендуется прекратить использование телефонов и прочих гаджетов. Дело в том, что синий свет дисплея мешает выработке мелатонина, который в своею очередь контролирует цикл сна и бодрствования.

Фото: freepik.com

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