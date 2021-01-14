Названы губительные последствия сна рядом с телефоном
Специалист объяснил, что всего несколько часов в день, проведенные рядом с гаджетом, имеют негативное воздействие на организм. Так, электромагнитные волны будут плохо влиять на работу мозга в долгосрочной перспективе. Эксперт советует отказываться от любых электронных устройств за час до сна, так как они неблагоприятно сказываются на качестве отдыха.
Кроме того, если смартфон не переключать на беззвучный режим или функцию «в самолете», это негативно скажется на нервной системе. Как пишет «Прайм», ко всему прочему есть небольшой, но все-таки риск, перегрева и возгорания устройства.
Врач-невролог клиники лечения боли Городской клинической больницы имени В.В. Виноградова Петр Соков подчеркнул: регулярный сон с включенным телефоном рядом неизбежно скажется на человеке: потеряется качество сна, появится тревожность. «Сообщения и уведомления могут отвлекать, удлинять переход в глубокий сон, ухудшать качества сна», — отметил он. Доктор уточнил, что многие любители современных устройств используют смартфон для оценки качества сна. Но для таких целей лучше подходят фитнес-браслет или электронные часы с отключенными на ночь уведомлениями.
Фото: pexels.com
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