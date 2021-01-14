Названы губительные последствия сна рядом с телефоном

Кроме того, если смартфон не переключать на беззвучный режим или функцию «в самолете», это негативно скажется на нервной системе. Как пишет «Прайм», ко всему прочему есть небольшой, но все-таки риск, перегрева и возгорания устройства.

Врач-невролог клиники лечения боли Городской клинической больницы имени В.В. Виноградова Петр Соков подчеркнул: регулярный сон с включенным телефоном рядом неизбежно скажется на человеке: потеряется качество сна, появится тревожность. «Сообщения и уведомления могут отвлекать, удлинять переход в глубокий сон, ухудшать качества сна», — отметил он. Доктор уточнил, что многие любители современных устройств используют смартфон для оценки качества сна. Но для таких целей лучше подходят фитнес-браслет или электронные часы с отключенными на ночь уведомлениями.