Названы главные причины появления сухого кашля с утра

«Если человек не курильщик, не аллергик и не страдает хроническими бронхитами и воспалительными процессами, причиной утреннего кашля могут быть проблемы с щитовидной железой, с желудочно-кишечным трактом. Это может быть хронический гастрит, потому что повышенная кислотность, избыток желудочного сока, вызывают ощущение сухости и першения в горле. Это может быть связано с диабетом, потому что из-за повышенного сахара слизистые подсыхают, появляется кашель», — объяснил Андрей Звонков в интервью радио Sputnik.

По словам специалиста, сухой кашель может возникать из-за употребления некоторых продуктов, если они раздражают горло, и выпитого алкоголя — он сушит горло утром, а также кондиционер, который сильно сушит воздух в следствие чего возникает кашель.