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Названы главные причины появления сухого кашля с утра

Многие люди сталкивались с кашлем, который беспокоил их с самого утра. Чаще всего человек не придает недугу должного значения. И в большинстве случаев возникновение кашля связывают простудой или курением, однако также причинами могут быть воспаление дыхательных путей и аллергия. Но это далеко не все факторы, влияющие на сухость в горле, она может быть вызвана и различными заболеваниями. Врач-терапевт, автор книги «Пока едет "Скорая"» Андрей Звонков рассказал о чем говорит утренний кашель.
Названы главные причины появления сухого кашля с утра

«Если человек не курильщик, не аллергик и не страдает хроническими бронхитами и воспалительными процессами, причиной утреннего кашля могут быть проблемы с щитовидной железой, с желудочно-кишечным трактом. Это может быть хронический гастрит, потому что повышенная кислотность, избыток желудочного сока, вызывают ощущение сухости и першения в горле. Это может быть связано с диабетом, потому что из-за повышенного сахара слизистые подсыхают, появляется кашель», — объяснил Андрей Звонков в интервью радио Sputnik.

По словам специалиста, сухой кашель может возникать из-за употребления некоторых продуктов, если они раздражают горло, и выпитого алкоголя — он сушит горло утром, а также кондиционер, который сильно сушит воздух в следствие чего возникает кашель.

Фото: freepik.com

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