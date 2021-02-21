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Названы главные меры защиты от вспышки нового штамма птичьего гриппа

На ферме вирусом уже заразились несколько работников.

Вспышка нового птичьего гриппа H5N8 на российской птицеферме, где вирус передался нескольким работникам. Она спровоцировала панику у ряда россиян, как сообщает издание «Московский Комсомолец». Эксперты оценили угрозу инфицирования этим вирусом и рассказали об основных мерах профилактики. Одно из главных правил — не употреблять мясо диких птиц, особенно плохо обработанное термически, а также сырые яйца. По словам вирусолога Георгия Викулова, в группе риска — охотники: «Они могут потенциально проконтактировать». А также туристы в экзотических странах, которые пробуют блюда из сырого мяса местной кухни.

Эксперт отметил, что сейчас в России ответственные ведомства будут уделять особое внимание новому штамму птичьего гриппа и принимать меры по противодействию его распространению. Он также добавил, что по опыту предыдущих вспышек птичьего гриппа можно говорить о том, что у зараженных им людей отмечалась достаточно высокая летальность.

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Фото: pixabay.com

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