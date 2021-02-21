Названы главные меры защиты от вспышки нового штамма птичьего гриппа

Вспышка нового птичьего гриппа H5N8 на российской птицеферме, где вирус передался нескольким работникам. Она спровоцировала панику у ряда россиян, как сообщает издание «Московский Комсомолец». Эксперты оценили угрозу инфицирования этим вирусом и рассказали об основных мерах профилактики. Одно из главных правил — не употреблять мясо диких птиц, особенно плохо обработанное термически, а также сырые яйца. По словам вирусолога Георгия Викулова, в группе риска — охотники: «Они могут потенциально проконтактировать». А также туристы в экзотических странах, которые пробуют блюда из сырого мяса местной кухни.

Эксперт отметил, что сейчас в России ответственные ведомства будут уделять особое внимание новому штамму птичьего гриппа и принимать меры по противодействию его распространению. Он также добавил, что по опыту предыдущих вспышек птичьего гриппа можно говорить о том, что у зараженных им людей отмечалась достаточно высокая летальность.

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