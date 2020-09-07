Названы 5 первых признаков начинающегося слабоумия

Еще один весьма характерный симптом: человек начинает класть вещи на непривычные для них места, например, пульт от телевизора – в морозилку, а утюг – в духовку. Часто пациенты, еще не подозревая о болезни, становятся пассивнее обычного, много времени проводят, бесцельно сидя перед телевизором и не интересуясь жизнью (часто этот признак принимают за проявление депрессии). Кроме того, у людей с прогрессирующей деменцией снижается способность к критическому мышлению и адекватному восприятию себя, потому они запросто могут выйти в мороз на улицу в шортах или легкой ночной рубашке, а в жару появиться в общественном месте в пальто и шляпе.

Фото: depositphotos

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