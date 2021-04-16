Названы 5 неочевидных причин частых позывов к мочеиспусканию
Интернет-издание «Медик Форум» раскрыло несколько важных причин, которые объясняют частые позывы к мочеиспусканию:
Вы пьете много жидкости. С приходом тепла мы автоматически начинаем употреблять больше воды и других напитков, потому что больше потеем. Эту жидкость нужно восполнять. Но если при мочеиспускании вы не испытываете неприятных ощущений и у вас не появляется внезапная жажда, то причин для беспокойств нет.
Нервозность. Учащенное мочеиспускание обусловлено также и нервными расстройствами. Это происходит из-за того, что мочевой пузырь контролируется вегетативной нервной системой. Таким симптомом тревожного расстройства страдают тысячи невротиков.
Сахарный диабет. «Если позывы к мочеиспусканию возникают в сочетании со стойким сильным чувством жажды, это может быть первым признаком диабета», — прокомментировали участники Немецкого диабетического общества (DDG). Сахарную болезнь можно определить и по появлению новых симптомов: покалывание в ногах, хроническая усталость, ухудшение зрения и проблемы с концентрацией.
Если у вас лишний вес, вы курите и кто-то из членов вашей семьи страдает диабетом — тогда вы в группе риска по развитию этого заболевания.
- Раздражение мочевого пузыря. По словам врачей, если вы ходите в туалет более 10 раз в сутки, это свидетельствует о нарушениях в мочевом пузыре: появилась гиперчувствительность или бесконтрольный спазм его мышц.
- Инфекция мочевыводящих путей. Самой распространенной инфекцией является цистит, который сопровождается частыми позывами в туалет и режущими болями. По статистике, около 80% женщин хотя бы раз в жизни страдали от этого недуга. При подозрении на болезнь обратитесь за помощью к специалисту — врачу-урологу. Очень важно не запустить болезнь, и вовремя начать лечение. Несколько симптомов инфекции: постоянные позывы к мочеиспусканию, неприятные ощущения в процессе, повышение температуры, колющие боли в области живота, общее недомогание в организме.
Любое изменение в привычках вашего организма и тем более появление дискомфорта — веская причина обратиться ко врачу. Важно не заниматься самолечением, иначе чревато усугубить течение болезни.
Фото: freepik.com
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