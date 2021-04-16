Названы 5 неочевидных причин частых позывов к мочеиспусканию

Вы пьете много жидкости. С приходом тепла мы автоматически начинаем употреблять больше воды и других напитков, потому что больше потеем. Эту жидкость нужно восполнять. Но если при мочеиспускании вы не испытываете неприятных ощущений и у вас не появляется внезапная жажда, то причин для беспокойств нет.