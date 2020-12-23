Названы 5 элементарных способов повысить иммунитет и сохранить здоровье в праздники

Второе важное правило – ограничьте потребление белого сахара: в холода легко переборщить с пирогами, шоколадом и рождественскими лакомствами, но сахар негативно влияет на наш иммунитет – это уже давно доказано многочисленными исследованиями, потому постарайтесь хотя бы воздержаться от газировки, пакетированных соков и растительного молока с добавленным сахаром. При этом важно увеличить в своем меню количество продуктов-антиоксидантов, среди которых лук, чеснок, лук-порей, баклажаны, тыква, виноград и морковь. Еще один важный совет – избегать обезвоживания. Хороший уровень гидратации – залог здоровой иммунной системы, потому не стоит забывать выпивать до 2 литров воды в день, а утро можно начинать со стакана воды с лимоном. И последнее, что стоит сделать – повысить уровень цинка, это жизненно необходимо для кишечника и иммунитета, потому не забудьте есть говядину, тыквенные семечки, баранину и шпинат.

Фото: depositphotos

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