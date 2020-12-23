Названы 5 элементарных способов повысить иммунитет и сохранить здоровье в праздники
Как сообщила эксперт онлайн-порталу Daily Mail, к концу декабря все мы ощущаем упадок сил, но есть способы поддержать свой иммунитет и в праздничный сезон, при этом не отказываясь от любимых лакомств. Так, очень важно высыпаться (не менее 7-8 часов в сутки), делать ежедневную зарядку и получать умеренное количество витамина D. Но стоит немного подкорректировать свой рацион, чтобы избежать негативного влияния застолья. Первое и очень важное правило – ограничьте употребление алкоголя. Это очень поможет вашей иммунной системе. Не надо полностью отказываться от него, если не хочется, но лимитируйте количество крепких напитков разумными количествами и постарайтесь выделить себе дни, когда вовсе воздержитесь от них.
Второе важное правило – ограничьте потребление белого сахара: в холода легко переборщить с пирогами, шоколадом и рождественскими лакомствами, но сахар негативно влияет на наш иммунитет – это уже давно доказано многочисленными исследованиями, потому постарайтесь хотя бы воздержаться от газировки, пакетированных соков и растительного молока с добавленным сахаром. При этом важно увеличить в своем меню количество продуктов-антиоксидантов, среди которых лук, чеснок, лук-порей, баклажаны, тыква, виноград и морковь. Еще один важный совет – избегать обезвоживания. Хороший уровень гидратации – залог здоровой иммунной системы, потому не стоит забывать выпивать до 2 литров воды в день, а утро можно начинать со стакана воды с лимоном. И последнее, что стоит сделать – повысить уровень цинка, это жизненно необходимо для кишечника и иммунитета, потому не забудьте есть говядину, тыквенные семечки, баранину и шпинат.
Фото: depositphotos
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