Названы 4 главные причины, почему может дергаться глаз

Вторая причина – воспалительные процессы и синдром сухого глаза. Эти процессы и сами по себе неприятны, часто они провоцируются долгой работой за компьютером и увлечением гаджетами, а ношение маски для защиты от коронавируса лишь усугубляет эту ситуацию. Дело в том, что, если она плохо прилегает, воздух, который вы выдыхаете, поднимается вверх и иссушает слезную пленку, что и провоцирует недуг и, как следствие, подергивание век. Еще одной причиной может стать аллергия, из-за которой вы чаще трете глаза, тем самым раздражая мышцы вокруг них. Среди других провоцирующих проблему факторов врачи выделяют прием лекарств от нейродегенеративных заболеваний или эпилепсии.

Специалисты советуют для облегчения ситуации и избавления от назойливых подергиваний снизить уровень стресса, обязательно высыпаться, сократить количество потребляемого кофе и вина, а также при необходимости пользоваться каплями типа «искусственной слезы» для увлажнения слизистой глаз.

Фото: pixabay

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