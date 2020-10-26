Названы 3 условия, при соблюдении которых уровень заболеваемости COVID-19 начнет снижаться

«Если мы с вами будем выполнять все требования, которые нам предписаны <...>, тогда мы можем и закончить это в течение очень короткого времени: прекратилась передача, вылечились все больные, и все», – сказал Онищенко ТАСС. Бывший санитарный врач пояснил, что речь идет о трех простых условиях, о которых уже неоднократно повторяли и врачи, и вирусологи, и другие специалисты: соблюдение социальной дистанции, мытье рук и ношение масок, а также максимальный перевод всех, кого можно, на удаленную работу. Таким простым способом можно купировать вспышку даже до того момента, как начнется массовый выпуск вакцины от коронавируса.

Напомним, что по состоянию на 26 октября 2020 года в России зафиксировано 17 347 новых случаев заражения, из них – 5224 человека, заболевшие в Москве, которая по-прежнему является лидером по количеству инфицированных. С начала пандемии в стране зафиксировано 1 531 224 случая. В мире дела тоже обстоят не лучшим образом: число заболевших приблизилось к 43 миллионам.

Фото: pexels

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