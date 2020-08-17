Названы 3 симптома рака кишечника, которые помогут определить болезнь на ранней стадии
Как передает британский онлайн-портал The Sun, ученые благотворительной организации Bowel Cancer UK назвали тревожные симптомы, среди которых первый – это анемия, которая возникает из-за того, что в кишечнике постоянно происходят кровотечения, из-за чего уровень эритроцитов неуклонно начинает снижаться. Как следствие, со временем в кале начнут присутствовать видимые невооруженным взглядом кровяные выделения, а из заднего прохода может начать идти безо всякой причины кровь – при появлении этого симптома уже нельзя медлить, идти к врачу следует незамедлительно. Кроме того, существуют и менее очевидные признаки рака кишечника. В первую очередь это частота испражнений и резкая беспричинная потеря веса. Также стоит обратить внимание на боли в спине, беспричинные уплотнения в животе и повышенная утомляемость.
Также врачи-онкологи напомнили, что риск возникновения онкологических заболеваний ЖКТ возрастает с приближением 50 лет. Однако, как показывает соцопрос, проведенный в Великобритании, большинство из добровольцев даже не догадывались об этом. А треть из респондентов с подтвержденным раком кишечника, признали, что они, даже заметив настораживающие симптомы, как можно дольше оттягивали поход к врачу для обследования и обратились к нему только спустя 3 месяца в среднем.
Фото: freepik
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