Названы 3 симптома рака кишечника, которые помогут определить болезнь на ранней стадии

Также врачи-онкологи напомнили, что риск возникновения онкологических заболеваний ЖКТ возрастает с приближением 50 лет. Однако, как показывает соцопрос, проведенный в Великобритании, большинство из добровольцев даже не догадывались об этом. А треть из респондентов с подтвержденным раком кишечника, признали, что они, даже заметив настораживающие симптомы, как можно дольше оттягивали поход к врачу для обследования и обратились к нему только спустя 3 месяца в среднем.

Фото: freepik

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