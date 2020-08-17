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Названы 3 симптома рака кишечника, которые помогут определить болезнь на ранней стадии

Опухоли в желудочно-кишечном тракте, как правило, определяются уже на поздних стадиях. Однако от того, насколько быстро будет обнаружено опасное заболевание, напрямую зависят шансы на выживание пациентов, потому важно обращать внимание на настораживающие признаки.

Как передает британский онлайн-портал The Sun, ученые благотворительной организации Bowel Cancer UK назвали тревожные симптомы, среди которых первый – это анемия, которая возникает из-за того, что в кишечнике постоянно происходят кровотечения, из-за чего уровень эритроцитов неуклонно начинает снижаться. Как следствие, со временем в кале начнут присутствовать видимые невооруженным взглядом кровяные выделения, а из заднего прохода может начать идти безо всякой причины кровь – при появлении этого симптома уже нельзя медлить, идти к врачу следует незамедлительно. Кроме того, существуют и менее очевидные признаки рака кишечника. В первую очередь это частота испражнений и резкая беспричинная потеря веса. Также стоит обратить внимание на боли в спине, беспричинные уплотнения в животе и повышенная утомляемость.

Также врачи-онкологи напомнили, что риск возникновения онкологических заболеваний ЖКТ возрастает с приближением 50 лет. Однако, как показывает соцопрос, проведенный в Великобритании, большинство из добровольцев даже не догадывались об этом. А треть из респондентов с подтвержденным раком кишечника, признали, что они, даже заметив настораживающие симптомы, как можно дольше оттягивали поход к врачу для обследования и обратились к нему только спустя 3 месяца в среднем.

Фото: freepik

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