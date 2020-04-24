3 главные ошибки людей всего мира, которые мешают в борьбе с пандемией
Выводы экспертов изложены в пресс-релизе, опубликованном на онлайн-портал EurekAlert!. По их мнению, существует ряд таких ошибок, главная из которых заключается в том, что из-за страха перед коронавирусом люди концентрируются именно на нем и при этом забывают заботиться о себе. Они пренебрегают качественным сном, физическими упражнениями и даже элементарных общением с другими людьми. Человек замыкается в себе, чему еще больше способствует социальное дистанцирование и режим самоизоляции. В результате в это время могут возникнуть неврологические проблемы, повыситься уровень тревожности, развиться депрессия или обостриться хронические психические заболевания.
Также ученые отметили, что социальные нормы и поведенческие традиции, сложившиеся годами или десятилетиями, будь то рукопожатие, поцелуи в щеку при встрече, объятия и другие близкие контакты, прикосновение грязными руками к собственному лицу, способствуют ускорению распространения инфекции и затрудняют борьбы с ней. Помочь справиться с этой проблемой может только соблюдение правил социального дистанцирования и самоконтроль.
Еще одной ошибкой можно считать слишком пристальное внимание к официальным данным по числу зараженных и неправильная интерпретация этих данных. Отклонения в сторону снижения числа заболевших могут носить случайный характер, но при этом могут внушить ложную надежду, что пандемия пошла на спад, а значит, можно расслабиться и не соблюдать меры предосторожности. И российские специалисты, и зарубежные не раз заявляли, что динамику борьбы с коронавирусом можно считать положительной только в случае устойчивого снижения числа зараженных на ежедневной основе на протяжении минимум 2 недель.
Фото: freepik
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