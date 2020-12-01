Названы 2 главных признака, свидетельствующих о развитии тяжелой формы коронавируса

Усиление проблем с дыханием – чувства тяжести в груди и отдышки – служат прямым признаком того, что площадь поражения легких увеличивается и болезнь переходит из легкой или средней формы в тяжелую. При обнаружении у себя этих признаков и их развития в динамике, необходимо срочно обращаться к врачу, чтобы вам были назначены соответствующие анализы, которые помогут определить, насколько изменилось ваше состояние – к сожалению, сделать это самостоятельно невозможно.

Фото: pixabay

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