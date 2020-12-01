Названы 2 главных признака, свидетельствующих о развитии тяжелой формы коронавируса
Эксперт в интервью онлайн-изданию «Лента.ру» объяснил, что при подтвержденном тестами коронавирусе, на начинающиеся осложнения могут указывать два весьма характерных симптома – затруднение дыхания и не снижающийся жар. По его словам, температура тела, повышенная выше 38 градусов и не сбивающаяся даже при помощи лекарств в течение нескольких дней, указывает на начало цитокинового шторма – сильного иммунного ответа на вирус, при котором как раз и начинаются серьезные воспалительные процессы, затрагивающие многие внутренние органы и в том числе легкие, что в конце концов и приводит к развитию пневмонии.
Усиление проблем с дыханием – чувства тяжести в груди и отдышки – служат прямым признаком того, что площадь поражения легких увеличивается и болезнь переходит из легкой или средней формы в тяжелую. При обнаружении у себя этих признаков и их развития в динамике, необходимо срочно обращаться к врачу, чтобы вам были назначены соответствующие анализы, которые помогут определить, насколько изменилось ваше состояние – к сожалению, сделать это самостоятельно невозможно.
Фото: pixabay
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