Завтракать необходимо — это известно уже давно. Осталось выяснить, когда это лучше всего делать.

До работы? На работе? После зарядки? Вместо нее? По мнению медиков, идеальное время для завтрака — через полчаса после пробуждения, сообщает агентство Nation News. Как раз успеете слегка потянуться, принять душ и почистить зубы. Организм (в том числе и его пищеварительная система) успеет «включиться» — и подойдет к вопросу переваривания пищи со всей ответственностью.

Вовремя съеденный завтрак ускоряет обменные процессы и нормализует уровень инсулина и сахара в крови, уверены врачи. Также стоит помнить, что пропуск первого за день приема пищи в будущем может привести к ожирению.

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