Названо опасное заболевание, симптомом которого может быть онемение ног

По словам врачей, из-за сахарного диабета у людей часто развивается побочный эффект – поражение нервных окончаний из-за того, что болезнь вызывает нарушение кровообращения. «В зависимости от пораженных нервов симптомы диабетической нейропатии могут варьироваться от онемения и покалывания до боли в ногах и ступнях», – рассказали медики.

Поражение нервов наблюдается у большинства людей с сахарным диабетом, этим и объясняется частое покалывание в ногах и даже сильные боли в конечностях.

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