Названо опасное заболевание, симптомом которого может быть онемение ног
Как сообщает онлайн-издание «Медик форум», онемение, покалывание и даже боли в ногах могут быть симптомами диабета II типа. Специалисты рекомендуют особенно внимательно отнестись к этому признаку, так как, возможно, он – единственное указание на развитие данного серьезного заболевания. Как известно, диабет II типа может долгое время протекать абсолютно бессимптомно, потому начинают лечение, когда он уже перешел в запущенную форму, и начались осложнения.
По словам врачей, из-за сахарного диабета у людей часто развивается побочный эффект – поражение нервных окончаний из-за того, что болезнь вызывает нарушение кровообращения. «В зависимости от пораженных нервов симптомы диабетической нейропатии могут варьироваться от онемения и покалывания до боли в ногах и ступнях», – рассказали медики.
Поражение нервов наблюдается у большинства людей с сахарным диабетом, этим и объясняется частое покалывание в ногах и даже сильные боли в конечностях.
Кстати, если вы никогда раньше не занимались благотворительностью, но очень хотите попробовать, а заодно и вовлечь в доброе дело своего ребенка, то обратите внимание на совместный проект Letidor.ru и «Макдональдс»:
7 главных фактов о благотворительности в России
Как воспитать в ребенке привычку помогать: 7 советов
Почему не нужно бояться помогать другим: 11 вопросов о благотворительности
Фото: pixabay
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!