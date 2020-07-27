Названо опасное заболевание, которое в 12 раз увеличивает риск смерти от COVID-19

Как известно, диабет сам по себе очень опасен и оказывает серьезное влияние на весь организм. Он может стать причиной инсульта, инфаркта миокарда, развития подагры и болезней почек, а также ухудшения зрения. Кроме того, повышенный уровень сахара в крови неизбежно ведет к снижению иммунитета. В связи с этим ученые подчеркнули, что больных коронавирусом с сопутствующим диабетом необходимо вести более внимательно и обязательно контролировать, чтобы не развивалась гипогликемия. «Пандемия не должна отвлекать силы и средства от помощи эндокринным больным», — уверены авторы исследования.

Напомним, что за все время пандемии, по состоянию на 27 июля 2020 года, от COVID-19 скончалось в общей сложности 648 637 человек, количество зараженных превысило 16,3 миллиона человек. Из них 818 тысяч зафиксировано в России (за прошедшие сутки +5635 человек). Наша страна находится на четвертом месте среди всех стран. На первом месте с большим отрывом идут США, где количество заболевших преодолело отметку в 4,2 миллиона, на втором – Бразилия с 2,4 миллионами, на третьем – Индия с 1,4 миллионами человек.

Фото: pixabay

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