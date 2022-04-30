Названо идеальное количество сна для людей старше 40 лет

Ученые выяснили, сколько нужно спать, чтобы оставаться здоровым и чувствовать себя замечательно. В исследовании Кембриджского университета приняли участие почти 40 тысяч британцев в возрасте от 38 до 73 лет.

Проанализировав информацию с помощью компьютерного алгоритма, ученые показали, что как нехватка, так и избыток сна негативно сказывается на целом ряде когнитивных функций.