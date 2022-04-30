Названо идеальное количество сна для людей старше 40 лет
Ученые выяснили, сколько нужно спать, чтобы оставаться здоровым и чувствовать себя замечательно. В исследовании Кембриджского университета приняли участие почти 40 тысяч британцев в возрасте от 38 до 73 лет.
Проанализировав информацию с помощью компьютерного алгоритма, ученые показали, что как нехватка, так и избыток сна негативно сказывается на целом ряде когнитивных функций.
Анализ показал, что люди, которые спали по семь часов в сутки, в среднем показали лучшие результаты в когнитивных тестах на скорость обработки информации, зрительное внимание, память и навыки решения задач. Причем у них же отмечается более стабильное психическое и психологическое состояние — сравнительно низкий уровень тревожности и депрессии.
Эти выводы подтвердились в данных томографии. У участников, спящих существенно меньше или больше оптимального времени, наблюдались изменения в структурах, связанных с памятью и выполнением «высших» когнитивных функций. Ученые связывают это с нарушением качественной цикличности сна при его избытке или дефиците. Также ученые выяснили, что ключевой фактор здоровья — это неизменное количество сна каждую ночь. Гораздо полезнее спать каждую ночь по 7 часов, чем менять режим — например, в будни спать по 5-6 часов, а в выходные отсыпаться.
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