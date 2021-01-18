Названа одна из главных причин снижения интеллекта после праздников и отпуска
В интервью радиостанции Sputnik эксперт рассказал, что в целом это абсолютно нормальная ситуация, когда после отпуска или затяжных каникул трудно сосредоточиться и обрести рабочий настрой. «Доказано, что после долгих праздников у человека могут снижаться умственные способности. Если человек месяц пролежал на пляже под солнцем, ничего не читал, не делал, то у него на 20-30% утрачиваются интеллектуальные функции. То же самое может происходить и от долгого сидения дома у телевизора или за столом», – сказал Сергей Ключников.
Снижение умственных способностей происходит потому, что люди не умеют правильно организовывать свой отдых. Потому и бывает после затяжного застолья и безделья сложно включиться в рабочий процесс. По словам эксперта, праздничные выходные и отпуск не должны кардинальным образом отличаться от будней. Режим нужен в любом случае. Досуг не должен сводиться исключительно к «пиру горой» и сидению за компьютером или в телефоне, физическая активность, хобби, смена впечатлений просто необходимы. У тех, кто пренебрегает этими правилами, процесс восстановления может затянуться и занять 1,5-2 недели – именно за это время могут восстановить интеллектуальные способности.
Фото: depositphotos
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