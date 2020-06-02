Назван возраст большинства новых заболевших коронавирусом в России

В сообщении штаба также отмечено, что все заболевшие уже под контролем, как и контактировавшие с ними люди – за ними установлено медицинское наблюдение. Общее же количество заболевших коронавирусом в России по состоянию на 2 июня 2020 года составило 423 741 человек, за последние сутки – 8863 инфицированных, из них в Москве – 2286 зараженных. За все время пандемии выздоровели 186 985 человек, количество смертельных исходов повысилось до 5037 случаев. Всего было проведено более 11 миллионов тестов. В мире число заражений превысило 6 миллионов человек.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!