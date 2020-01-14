Назван средний возраст, в котором несчастен каждый человек

Дэвид Блэнчфлауэр из Дартмутского колледжа (США) на протяжении нескольких лет изучал статистические данные из 132 стран и пришел к любопытному выводу, пишет Bloomberg.

По мнению ученого, в жизни каждого человека есть «кривая счастья», которая изгибается в форме буквы U. И кризис всегда приходится примерно на середину жизни. Несчастными, уверен Блэнчфлауэр, ощущают себя люди в возрасте 47- 48 лет. В развивающихся странах, к которым профессор отнес Россию и Украину, в 47 лет, в развитых - на год позже.

Примечательно, что ощущение внутреннего конфликта и разочарования респондентов почти не связано с материальным достатком, ведь в исследовании принимали участие люди с разным доходом и статусом.

А вот ноябрьский опрос ВЦИОМ показал, что россияне чувствуют себя несчастными как раз из-за материальных проблем (17%). Большинство, правда, назвали себя счастливыми (81%). Для того, чтобы ощущать себя таковыми, опрошенным нужна семья рядом, здоровье, хорошая работа и общая удовлетворенностью жизнью.