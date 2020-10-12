Назван способ самостоятельно определить у себя психическое расстройство

Кроме того, стоит обращать внимание на беспричинные смены настроения, которые происходят беспричинно и часто. Если нет радости, удовлетворения от работы и достижений в личной жизни, сон и аппетит испортились, появилось чувство страха, есть ощущение, будто вы постоянно устали – все эти симптомы могут свидетельствовать о депрессии или развитии тревожного расстройства. Однако это могут быть и первые признаки более серьезных психических заболеваний, потому важно сразу же обратиться к врачу.

Фото: depositphotos

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