Назван способ предотвратить развитие слабоумия, который доступен абсолютно всем
Исследование велось более 15 лет, включало 11 418 участников в возрасте от 50 до 90 лет. Согласно его результатам оказалось, что общение в Интернете в сумме с реальным взаимодействием может снизить риск возникновения старческого слабоумия и деменции, так как помогает сохранить долговременную память у людей преклонного возраста. Об этом сообщает интернет-издание "Медик Форум".
К социальному взаимодействию относятся любые контакты: от электронной почты до видеозвонков. Если интернет-связи дополнять общением в реальной жизни, можно замедлить ухудшение эпизодической памяти, ведь снижение этой функции и приводит в конце концов к деменции. Данным недугом страдает порядка 45 миллионов людей в мире.
Люди, которые общались только вживую, демонстрировали более резкое снижение долговременной памяти по сравнению с теми, кто подключал к общению современные технологии, заметили ученые. Кстати, общение в Сети значительно помогло всем участникам, особенно заметные преимущества получили люди с потерей слуха.
Фото: freepik.com
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