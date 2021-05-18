Назван способ предотвратить развитие слабоумия, который доступен абсолютно всем

К социальному взаимодействию относятся любые контакты: от электронной почты до видеозвонков. Если интернет-связи дополнять общением в реальной жизни, можно замедлить ухудшение эпизодической памяти, ведь снижение этой функции и приводит в конце концов к деменции. Данным недугом страдает порядка 45 миллионов людей в мире.

Люди, которые общались только вживую, демонстрировали более резкое снижение долговременной памяти по сравнению с теми, кто подключал к общению современные технологии, заметили ученые. Кстати, общение в Сети значительно помогло всем участникам, особенно заметные преимущества получили люди с потерей слуха.