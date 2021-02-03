Назван способ «перезапустить» организм за две недели

Врач считает, что улучшить состояние организма поможет изменение рациона на две недели. В течение 14 дней стоит больше употреблять фруктов и зелени, фермерской курицы и яиц, трав, специй и бобов. Она рекомендует 2-3 раза в неделю есть лосось и белую рыбу.

По мнению врача, во время каждого приема пищи следует включать в блюдо шпинат, брокколи, огурцы или горошек. В диетическое меню можно добавить батат, коричневый рис, киноа, тыкву, пастернак и свеклу. Обычное молоко она советует заменить миндальным. Кроме того, надо готовить на оливковом масле и приправлять еду лимонным соком. Можно добавлять вкус с помощью дижонской горчицы, тхины и соевого соуса.