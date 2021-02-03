Назван способ «перезапустить» организм за две недели
Врач считает, что улучшить состояние организма поможет изменение рациона на две недели. В течение 14 дней стоит больше употреблять фруктов и зелени, фермерской курицы и яиц, трав, специй и бобов. Она рекомендует 2-3 раза в неделю есть лосось и белую рыбу.
По мнению врача, во время каждого приема пищи следует включать в блюдо шпинат, брокколи, огурцы или горошек. В диетическое меню можно добавить батат, коричневый рис, киноа, тыкву, пастернак и свеклу. Обычное молоко она советует заменить миндальным. Кроме того, надо готовить на оливковом масле и приправлять еду лимонным соком. Можно добавлять вкус с помощью дижонской горчицы, тхины и соевого соуса.
Джессика рассказала и об ограничениях на две недели. Следует отказаться от спиртных напитков, значительно снизить количество выпитых чашек кофе или пить его до 11 утра. Привычные напитки она советует заменить на латте из куркумы и чай из корня одуванчика. Во время «перезагрузки» придется забыть о сахаре, сладостях, красном мясе и газированных напитках. Вместо этого надо пить два литра воды в день, травяные чаи и кокосовую воду.
Ежедневно по 20 минут занимайтесь спортом. Австралийка призывает выкинуть лишние мысли из головы и сконцентрироваться на очищении разума. Перестройка питания и образа жизни обещает дать прилив энергии. Вы начнете лучше спать, меньше волноваться и наладите отношения с едой.
Фото: pixabay.com
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