Назван способ остановить распространение COVID-19

«Когда популяционный иммунитет накопится во всех странах, то, я думаю, будет уменьшаться период, когда нужно делать повторные вакцинации. Также раньше произошло с вирусом гриппа, после испанки смертность и высочайшая заболеваемость держалась несколько лет, а потом все пошло на спад. Думаю, что с коронавирусом будет такая же картина», — объяснил Борис Чурадзе в беседе с URA.RU.

Как сообщает специалист, в ближайшие годы нас ждет регулярная вакцинация против COVID-19, примерно раз в полгода или год: «Главная тенденция, которую мы видим — коронавирус оказался достаточно изменчивым. Это не полиомиелит и не оспа, когда человека достаточно было вакцинировать один раз и на всю жизнь».

Также микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев согласился с необходимостью выработки популяционного иммунитета по всему миру. «Речь идет о том, чтобы популяционный иммунитет был не только в одной стране, но и на отдельных континентах, и все к этому идет. Россия уже приближается к цифре в 50% (привитого населения) и выше, так что мы не далеки от момента, когда будет 70% и 80%, и тогда можно будет спокойно дышать», — сказал Виталий Зверев.