Назван самый токсичный предмет, которые есть в холодильнике каждой хозяйки

Однако, когда еда вступает в контакт с пластиком, металлом или другим материалом, возникает вероятность, что ВРА проникнет в нее. Это вещество отрицательно влияет на здоровье людей: отрицательно сказывается на мозге беременных женщин и плода, влияет на развитие детей и повышает давление у взрослых. Именно по этой причине еще в 2012-2013 годах Агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США запретило использовать этот компонент для производства кружек для питья, детских бутылочек и другой посуды.

Кроме того, эксперты советуют снизить до минимума количество консервированных продуктов в рационе, не ставить разогреваться в микроволновке еду в пластиковых контейнерах, чтобы избежать высвобождения этого токсина, а продукты в холодильнике лучше хранить в стеклянной или металлической таре.

Фото: depositphotos

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