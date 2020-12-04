Назван простой способ не поправиться после новогодних застолий
По словам специалиста, перед Новым годом люди часто сидят на диетах, чтобы выглядеть стройными в праздник. При этом во время застолья россияне забывают об ограничениях - они едят все подряд. «С одного новогоднего застолья мы не наберем. Это все системно, люди мало двигаются, постоянно едят, а набор веса происходит постепенно», - подчеркнула Дианова.
Фото: pexels.com
Как пишет ФАН, следует ограничить потребление количества алкоголя в праздник. Эксперт напомнила, что спиртные напитки содержат довольно много калорий. Если пить много алкоголя, поправиться можно, даже ограничивая себя в еде.
«Сначала идет в утилизацию алкоголь, так как он быстрее дает энергию. Это все трансформируется в отложение жира в печени, жировые запасы. То есть употреблением алкоголя мы провоцируем набор веса», - отметила консультант по питанию.
Кроме того, напитки усиливают аппетит. Наиболее калорийными блюдами она назвала салаты оливье, мимозу и селедку под шубой. Кроме того, врач считает, что не стоит злоупотреблять мандаринами: надо съедать не более двух фруктов в день. «Много фруктов будут вызывать газообразование, метеоризм, нарушать флору кишечника», - резюмировала она.
Фото: pexels.com
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