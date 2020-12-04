Назван простой способ не поправиться после новогодних застолий

Как пишет ФАН, следует ограничить потребление количества алкоголя в праздник. Эксперт напомнила, что спиртные напитки содержат довольно много калорий. Если пить много алкоголя, поправиться можно, даже ограничивая себя в еде.

«Сначала идет в утилизацию алкоголь, так как он быстрее дает энергию. Это все трансформируется в отложение жира в печени, жировые запасы. То есть употреблением алкоголя мы провоцируем набор веса», - отметила консультант по питанию.

Кроме того, напитки усиливают аппетит. Наиболее калорийными блюдами она назвала салаты оливье, мимозу и селедку под шубой. Кроме того, врач считает, что не стоит злоупотреблять мандаринами: надо съедать не более двух фруктов в день. «Много фруктов будут вызывать газообразование, метеоризм, нарушать флору кишечника», - резюмировала она.