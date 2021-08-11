Назван простой и очень эффективный способ профилактики мочекаменной болезни

«Конкретных причин образования камней в почках, которые можно исключить, и все будет хорошо, не существует. Их много: метаболические, гормональные нарушения, особенности образа жизни человека, его питание — все это может стать причиной появления мочекаменной болезни. И одна из причин — это недостаточное потребление жидкости», — объяснил Ярослав Потапов в интервью радио Sputnik.

Ежедневная норма воды подбирается индивидуально, например, людям, ведущим активный образ жизни, положено жидкости больше принятой нормы. Как сообщает врач, в среднем человеку надо 2-3 литра воды в день. При этом Потапов подчеркнул, что речь идет не только о воде, а о любой жидкости: чай, кофе или морс — для поддержания водного баланса это не имеет значения, суп тоже считается.