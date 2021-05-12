Назван простой и доступный способ избавиться от жира на животе

Внутри брюшной полости располагается висцеральный жир, он обволакивает внутренние органы, создавая некую прослойку. Такой тип опасен, так как есть высокий риск развития многих заболеваний: диабета 2 типа, резистентности к инсулину (нарушение в усвоении глюкозы), сердечных заболеваний и даже некоторых видов рака.

Однако существует доступное для всех средство, употребление которого приводит к потере жировых отложений в области живота. Журналисты издания Express заявили о полезных свойствах имбиря.