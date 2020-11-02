Назван простой 15-минутный способ стать счастливее и избежать внезапной смерти
Чтобы избежать риска ранней смерти из-за подобных патологий, а заодно стать счастливее и гармоничнее, врачи настоятельно рекомендуют освоить науку медитаций. Как сообщает онлайн-издание Express, это простой и вместе с тем очень эффективный способ эмоциональной разгрузки нервной системы. По мнению экспертов Британского фонда сердца, всего 15 минут в день способны существенно продлить жизнь. Их утверждения не голословны, а базируются на результатах проведенного их специалистами исследования.
Ученые в течение 5 лет наблюдали за 201 добровольцем, каждый из которых страдал от ишемической болезни сердца. Как выяснилось, у участников, которые ежедневно медитировали, были более низкие показатели маркеров стресса и кровяного давления, что н 48% снизило риск внезапной смерти вследствие сердечного приступа или инсульта. В свою очередь представители Американской ассоциации инсульта рекомендуют освоить данную технику всем людям после 40 лет, чтобы снизить вероятность возникновения аневризм – ослабленных участков кровеносных сосудов, которые разрываются вследствие повышенного артериального давления, вызванного стрессом и сильными негативными эмоциями.
Фото: pixabay
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