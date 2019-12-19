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Назван оптимальный возраст для рождения первенца

В последнее время во всем мире растет проблема бесплодия. По мнению специалистов, такая ситуация связана с новыми тенденциями в области репродуктивного поведения современных женщин, которые предпочитают откладывать рождение наследников на потом. О том, когда все же лучше всего рожать первенца, рассказала врач репродуктолог, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Ксения Краснопольская.

По данным Американского общества репродуктивной медицины, 1 из 8 семейных пар так или иначе сталкивается с проблемой зачатия. Причем в трети случаев бесплодной половинкой является именно женщина. Ставя в приоритет образование и карьеру,многие женщины прилагают недюжинные усилия, дабы не забеременеть, только для того, чтобы позже осознать, что зачать ребенка на самом деле намного сложнее, чем это может показаться со стороны. Тогда как женская репродуктивная функция ограничена возрастным фактором.

«Лучше всего рожать ребенка до 35 лет, потому что после уже происходит снижение потенциала к деторождению, поэтому лучше первого ребенка рожать пораньше», - рассказала профессор Краснопольская в интервью РИА Новости.

После 35-ти количество жизнеспособных яйцеклеток начинает стремительно уменьшаться и шансы на беременность составляют около 30%. Тогда как в возрасте от 19 до 26 лет шанс забеременеть в самый фертильный день составляет более 50%.

Фото: Vostock-photo

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