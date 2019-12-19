Назван оптимальный возраст для рождения первенца

По данным Американского общества репродуктивной медицины, 1 из 8 семейных пар так или иначе сталкивается с проблемой зачатия. Причем в трети случаев бесплодной половинкой является именно женщина. Ставя в приоритет образование и карьеру,многие женщины прилагают недюжинные усилия, дабы не забеременеть, только для того, чтобы позже осознать, что зачать ребенка на самом деле намного сложнее, чем это может показаться со стороны. Тогда как женская репродуктивная функция ограничена возрастным фактором.