Назван оптимальный срок для вакцинации во время беременности
По словам специалиста, лучше привиться заблаговременно, между тем если этого не произошло, профилактические меры необходимо принять во время вынашивания ребенка. Оптимальным сроком для прививки от COVID-19 медики считают период после 22 недель беременности. Об этом сообщили «РИА Новости».
Наталья Долгушина предупредила, что COVID-19 приводит к увеличению риска акушерских осложнений и материнской смертности. Вдобавок увеличивают риски для здоровья следующие патологии: ожирение, сердечно-сосудистые патологии, хронические заболевания легких, печени и почек, сахарный диабет, онкология.
В издании напомнили, что уже в конце июня в России сняли противопоказания для применения препарата «Гам-Ковид-Вак», он же «Спутник V», у беременных.
Фото: freepik.com
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