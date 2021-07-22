Назван новый побочный эффект коронавируса — и он весьма неожиданный

«К сожалению, коронавирусная инфекция, попадая в организм человека, может вызвать не только тромбоз легких, но и запустить другие нежелательные процессы, например преждевременное старение. Это связано как с нервным истощением на фоне стресса из-за болезни — зараженный человек морально выгорает, у него появляются фобии, страхи, — так и с естественным влиянием вируса на организм», — сказал Шамсиев в беседе с «РИА Новости».

По словам специалиста, в результате болезни может произойти поражение легких из-за чего в организме нарушается газообмен, а значит и процесс доставки кислорода к мозгу. Кроме этого, зараженные отмечают следующие симптомы: головную боль, головокружение, кашель, одышку и потерю обоняния. «Почему теряется обоняние? За обоняние у нас отвечает обонятельный нерв, первый черепно-мозговой нерв, ядра которого находятся в головном мозге», — добавил Шамсиев.

После перенесенной болезни необходимо срочно укреплять свой иммунитет: «Необходимо заниматься плаванием, спортом, фитнесом, правильно питаться, избавляться от лишнего веса, бывать больше на свежем воздухе, отказаться от сигарет и алкоголя; если человек страдает авитаминозом, больше есть овощей и фруктов. Иными словами — самостоятельно заняться коррекцией ослабленного иммунитета и улучшить качество жизни, что позволит предотвратить процесс, ведущий к преждевременному старению».