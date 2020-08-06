Назван неочевидный симптом рака легких, который обычно всеми игнорируется

Как известно, рак легких – это один из самых серьезных видов онкологических заболеваний, которое необходимо диагностировать как можно раньше. Тем не менее обнаруживается он чаще всего слишком поздно, когда метастазы уже распространились на другие органы. Именно по этой причине перспективы излечения от этой формы онкологии не такие радужные, как от рака молочной железы, который также очень распространен. Однако врачи заявляют, что косвенным признаком опухоли может быть мокрота цвета ржавчины, розового или красновато-кирпичного оттенка. У большинства пациентов кашель проявляется в первую очередь, когда болезнь только начала атаковать организм. Других симптомов, как правило, нет, потому на него мало кто обращает внимание. Однако постепенно он все усиливается и переходит в хроническую форму. Американский фонд рака легких предупреждает, что подобный кашель всегда сопровождается мокротой вышеперечисленного цвета, что свидетельствует о начилии в ней крови.

«Раннее обнаружение этого заболевания позволяет использовать более индивидуальные варианты лечения с гораздо более высокими показателями полного исцеления, – говорится в сообщении фонда. – Ваше тело заставляет себя кашлять, чтобы защитить дыхательные пути от попадания в них любых частиц, очистку их от пыли и слизи. Однако если он перешел в хроническую форму, стоит насторожиться и обратиться к врачу». При этом эксперты подчеркивают, что чаще всего, если это не симптом рака, эта проблема со здоровьем проходит даже сама по себе в течение максимум трех недель.

Фото: depositphotos

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!