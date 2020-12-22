Назван необычный симптом, предупреждающий о высоком холестерине в крови

Держать этот показатель под контролем можно не только при помощи лекарств, на начальном этапе ключевую роль играет диета. Врачи рекомендуют снизить до минимума или исключить полностью животный жир, то есть свинина, баранина под запретом, стоит исключить любые субпродукты и молочные продукты с высокой жирностью (максимально разрешенная – 5%), допускается употребление нежирного сыра, а вот соусы на основе сливочного масла, сметаны и майонеза запрещены. Пищу лучше не жарить, а запекать, варить и тушить.

Фото: pixabay

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