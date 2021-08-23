Назван главный предвестник сахарного диабета — его легко выявить самостоятельно

По словам Надежды Чернышовой, проверить принадлежность к группе риска можно самостоятельно по объемам талии, а для этого понадобится лишь сантиметровая лента: «Если у женщин обхват превышает 80 сантиметров, а у мужчин — 100 сантиметров, этого уже достаточно, чтобы обратиться за консультацией к терапевту». Специалист также отметила необходимость проверки состояния печени, поджелудочной железы и выяснить, все ли хорошо с обменом глюкозы, поскольку ожирение в области талии может быть первым предшественником сахарного диабета, а своевременное выявление лишних объемов и посещение врача может уберечь от развития заболевания.

«Если это выяснить на стадии преддиабета, то с заболеванием можно и не столкнуться. У человека есть какое-то время — от нескольких месяцев до нескольких лет, когда он, изменив свой образ жизни, внеся коррективы в питание, возможно, получив какие-то лекарства, может избежать сахарного диабета. За это стоит бороться», — сказала терапевт в завершение беседы с «Москва 24».