Навязчивое желание 2-летней девочки обниматься оказалось симптомом редкого вида рака

Родители девочки, Лаура и Тьяго, изначально приняли такие перемены в поведении дочери за фазу взросления. Однако в течение нескольких месяцев им пришлось неоднократно показывать дочь врачу, так как чрезмерная любвеобильность девочки время от времени сопровождалась избирательностью в еде, чего раньше не было, температурой и болью в ногах. Доктора не замечали в симптомах Беатрис ничего необычного и, списывая их проявление на обычный вирус, каждый раз прописывали антибиотики на случай бактериальной инфекции.

Однако родителей не покидало ощущение, что с Беатрис все же что-то было не так. Не надеясь больше на докторов, ответы на свои вопросы Лаура и Тьяго принялись искать в интернете. Они с ужасом обнаружили, что заданные параметры поиска указывают на нейробластому - агрессивный детский рак.

Когда Беатрис в очередной раз стала жаловаться на боль в ногах, родители отвезли ее в отделение неотложной помощи, где, после проведения ряда анализов, врачи по-прежнему настаивали на том, что у девочки скорее всего вирус.

Однако родители отказались принимать диагноз врачей и настояли на дополнительных тестах . В результате, анализ крови обнаружил аномальные уровни определенных показателей, и девочка была срочно доставлена в больницу, где доктора в который раз заподозрили вирус и попытались выписать Беатрис домой. Лаура отказал покидать помещение, пока не поговорит с главным врачом.

Благодаря настойчивости родителей, главный врач больницы назначил дополнительные обследования, включая рентген и ультразвук, которые и выявили в конце-концов небольшую опухоль в почке девочки. Новообразование, как и предполагали родители, оказалось нейробластомой - высокозлокачественной опухолью, характерной в основном для раннего детского возраста.

Нейробластома представляет собой опухоль симпатической нервной системы, возможно этим и объясняется навязчивая потребность Беатрис в постоянной тактильной стимуляции.

После проведения ряда дополнительных анализов, доктора обнаружили, что рак уже успел распространиться по всему телу, и малышке сразу же назначили 8 циклов химиотерапии, которые растянулись на полтора года. За химиотерапией последовала трансплантация стволовых клеток для восстановление костного мозга, разрушенного агрессивным воздействием лекарств, которые убивают не только раковые, но и здоровые клетки.

К сожалению, несмотря на лечение, болезнь не отступила, и доктора обнаружили у Беатрис новые метастазы. На этот раз девочке назначили иммунотерапию, а через полгода Беатрис примет участие в клиническом испытании нового экспериментального лекарства, которое, возможно, поможет малышке наконец-то выздороветь.

Фото: Vostock-photo

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