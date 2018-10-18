Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин скрывали общий диагноз

56-летний Виктор Рыбин и 47-летняя Наталья Сенчукова стали гостями шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Выпуск выйдет в эфир в ближайшую субботу, 20 октября, но уже сейчас стала известна одна из тем, на которую поговорят звезды. Рыбин и Сенчукова «расскажут, с какой тяжелой болезнью они борются уже долгое время, как им поставили один диагноз на двоих, а также какие прогнозы дают врачи», — интригует сайт канала НТВ.

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова — одна из самых стабильных и крепких пар российского шоу-бизнеса, они вместе уже 28 лет. Их отношения начинались непросто — влюбленные встретились, когда Виктор был женат, и несколько лет Наталье пришлось провести в статусе любовницы. Теперь пара делит не только крышу над головой, но и общее весьма необычное хобби — у звезд есть собственный теплоход, который они используют вместо дачи, совершая круизные путешествия.

Вода — определенно их стихия. Год назад звезды похвастались и более быстроходным судном: