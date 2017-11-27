Иван Иванович Краско рассказал журналистам, что в последнее время у него возникли серьезные проблемы со зрением.

87-летний актер Иван Краско сообщил в интервью «Пятому каналу», что за последние пару месяцев у него ухудшилось зрение. Он не может читать книги и журналы — приходится просить об этом молодую супругу Наталью, которая с радостью взяла на себя дополнительную заботу.

«В конце концов, если что, гомерическое состояние — тоже не самый страшный вариант. Гомер был слеп, но какие поэмы писал», — пошутил Иван Иванович в беседе с журналистами.