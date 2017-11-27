Наталья Краско вынуждена читать книги и сценарии 87-летнему мужу, стремительно теряющему зрение
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Иван Иванович Краско рассказал журналистам, что в последнее время у него возникли серьезные проблемы со зрением.
87-летний актер Иван Краско сообщил в интервью «Пятому каналу», что за последние пару месяцев у него ухудшилось зрение. Он не может читать книги и журналы — приходится просить об этом молодую супругу Наталью, которая с радостью взяла на себя дополнительную заботу.
«В конце концов, если что, гомерическое состояние — тоже не самый страшный вариант. Гомер был слеп, но какие поэмы писал», — пошутил Иван Иванович в беседе с журналистами.
Заведующий офтальмологическим центром Мариинской больницы Геннадий Сандул признался в том же интервью, что у Ивана Краско серьезное заболевание сетчатки. Он уже несколько лет наблюдается у специалистов. Врачи считают, что есть возможность сделать операцию и побороться за зрение актера, но сам пациент опасается принимать такое решение и пока медлит.
Фото: Instagram, Global Look Press