Насколько безопасно делать отбеливание зубов в домашних условиях

Специалисты считают, что и в вариантах, предназначенных для домашнего использования, в целом нет ничего плохого, они даже могут быть принести желаемый результат и не навредить, но только в том случае, если при выполнении соблюдаются все инструкции. При этом стоит учитывать все противопоказания и не рисковать, если вы попадаете в группу риска. Одним из самых распространенных методов для домашнего отбеливания считаются полоски, которые приклеиваются к передней поверхности зубов, и за счет воздействия на эмаль активного действующего вещества достигается необходимый эффект. Стоит учитывать, что чаще всего в этой роли выступают пероксид и карбамид, которые могут раздражать слизистые рта и даже вызвать ожог.

Еще одно популярное средство – это карандаши или лаки для отбеливания, их очень активно рекламируют, обещая чудодейственных эффект, но, к сожалению, по словам специалистов, это наименее эффективный способ из всех существующих. Также в последние годы все большее распространение получает отбеливание силиконовыми каппами, с ними в комплекте идет специальный гель с активными осветляющими и реминерализирующими эмаль веществами. Этот метод доказал свою эффективность. Более того, стоматологи назначают его для поддержания результата после профессионального отбеливания. Но у него есть противопоказания в виде повышенной чувствительности зубов и болезни десен.

Самым недорогим способом сделать эмаль немного светлее считаются зубные пасты, однако доктора уверяют, что ни одна из них не позволит осветлить ее сильнее, чем до вашего природного оттенка, то есть они за счет удаления пигментированного налета могут помочь вернуть зубам яркость и блеск, но не более того.

Фото: depositphotos

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