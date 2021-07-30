Нарушения кровоснабжения мозга и другие заблуждения о головной боли опроверг невролог

Кроме того, считается ложным суждение о том, что головная боль происходит из-за нарушения кровоснабжения мозга. «Сам по себе мозг не может быть источником боли — там нет болевых рецепторов. Источниками боли внутри черепа могут быть крупные сосуды (артерии, вены) и оболочки мозга», — опроверг заблуждение Александр Амелин в беседе с «Доктором Питером».

Врач опроверг и мнение о том, что подверженные мигреням женщины перестают страдать от недуга с наступлением менопаузы. А также маловероятно и появление головной боли в связи с имеющимся остеохондрозом. «На самом деле есть только один вид головной боли, который связан с нарушением в шейном отделе позвоночника, — цервикогенная. Встречается такая головная боль достаточно редко», — добавил врач.

Мифом считается и то, что гипертоникам свойственны головные боли, при этом, наоборот, хронические гипертоники почти никогда не жалуются на недуг. А взаимосвязь возникновения мигрени с голодом, изменением атмосферного давления или холодом врач оправдывает.

Увлечение анальгетиками при некоторых видах боли может, наоборот, усугубить ее, так что не стоит принимать их при малейшей «тяжести» в голове, отмечает Александр Амелин.