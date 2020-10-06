Нарушение зрения и не только: перечислены ранние признаки приближающегося инсульта
Богданов в беседе с онлайн-изданием «АиФ» сообщил, что главные признаки инсульта действительно очень характерны, однако именно они проявляются внезапно и чаще всего утром, сразу после пробуждения. Только помимо них есть менее очевидные настораживающие сигналы приближающегося заболевания, на которые многие просто не обращают внимания.
Так, по его словам, нарушения кровоснабжения мозга возникают не в один момент, потому симптоматика нарастает постепенно. В частности, у человека появляются головокружение, потеря равновесия и расстройство кожной чувствительности, без видимых на то причин ухудшаются память и когнитивные способности, а также внезапно проявляются нарушения зрения (выпадает правое или левое поле зрения). «Отдельного разговора заслуживают так называемые транзиторные ишемические атаки, когда признаки инсульта относительно быстро проходят. Но это, к сожалению, не означает, что проблемы с кровоснабжением головного мозга исчезли. В таких ситуациях врачи говорят, что в этот раз «пуля прошла по касательной траектории». А значит, пациенту немедленно, особенно в случае стойких признаков, нужно обратиться за медицинской помощью», – говорит Богданов.
Также врач напомнил, что решающим фактором для выздоровления и наилучшей реабилитации считается время. Чем быстрее пациенту с инсультом будет оказана квалифицированная медицинская помощь, тем больше шансы, что врачам удастся восстановить кровоснабжение в поврежденных участках мозга и спасти их.
Фото: depositphotos
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