Нарушение зрения и не только: перечислены ранние признаки приближающегося инсульта

Так, по его словам, нарушения кровоснабжения мозга возникают не в один момент, потому симптоматика нарастает постепенно. В частности, у человека появляются головокружение, потеря равновесия и расстройство кожной чувствительности, без видимых на то причин ухудшаются память и когнитивные способности, а также внезапно проявляются нарушения зрения (выпадает правое или левое поле зрения). «Отдельного разговора заслуживают так называемые транзиторные ишемические атаки, когда признаки инсульта относительно быстро проходят. Но это, к сожалению, не означает, что проблемы с кровоснабжением головного мозга исчезли. В таких ситуациях врачи говорят, что в этот раз «пуля прошла по касательной траектории». А значит, пациенту немедленно, особенно в случае стойких признаков, нужно обратиться за медицинской помощью», – говорит Богданов.

Также врач напомнил, что решающим фактором для выздоровления и наилучшей реабилитации считается время. Чем быстрее пациенту с инсультом будет оказана квалифицированная медицинская помощь, тем больше шансы, что врачам удастся восстановить кровоснабжение в поврежденных участках мозга и спасти их.

Фото: depositphotos

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!