Наркоз не подействовал на пациента во время операции, но он не мог сказать врачам об этом
25-летний парень из Квинсленд, страдающий умственной отсталостью, описал свою операцию как болезненную. Сопровождающие пациента узнали, что во время хирургического вмешательства молодой человек был в сознании и из-за инвалидности не мог сказать врачам о том, что анестезия не подействовала. Обычно с Кори в плате всегда находился наставник, но во время операции медики попросили его удалиться.
Patient awake throughout surgery couldn't tell medics anaesthetic failedhttps://t.co/r5XvLXX0cf pic.twitter.com/UmLegUCkRR— Daily Mirror (@DailyMirror) December 16, 2020
«Я все еще был в сознании и пытался сказать им, но они все равно сделали операцию», - описал ужасный момент Берк королевской комиссии Австралии по вопросам инвалидности. Он добавил, что это «не было больно, но было очень неудобно».
«Людям с особыми потребностями нужна небольшая дополнительная помощь, особенно если они нервничают», - сказал Берк. Парень считает, что врачи должны быть более подготовленными для работы с людьми с ограниченными возможностями. «Люди не знают, что я инвалид. Моя инвалидность не видна. Иногда медсестры не догадываются, что я инвалид, пока не поговорят со мной», - объяснил австралиец.
Эксперты поддержали призыв Берка, заявив, что необходимо улучшить подготовку врачей, чтобы понимать людей с когнитивными нарушениями.
Фото: pixabay.com
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