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Наркоз не подействовал на пациента во время операции, но он не мог сказать врачам об этом

Австралиец Кори Берк не спал во время операции и не мог сказать медикам, что наркоз неэффективен, пишет Daily Mirror.

25-летний парень из Квинсленд, страдающий умственной отсталостью, описал свою операцию как болезненную. Сопровождающие пациента узнали, что во время хирургического вмешательства молодой человек был в сознании и из-за инвалидности не мог сказать врачам о том, что анестезия не подействовала. Обычно с Кори в плате всегда находился наставник, но во время операции медики попросили его удалиться.

«Я все еще был в сознании и пытался сказать им, но они все равно сделали операцию», - описал ужасный момент Берк королевской комиссии Австралии по вопросам инвалидности. Он добавил, что это «не было больно, но было очень неудобно».

«Людям с особыми потребностями нужна небольшая дополнительная помощь, особенно если они нервничают», - сказал Берк. Парень считает, что врачи должны быть более подготовленными для работы с людьми с ограниченными возможностями. «Люди не знают, что я инвалид. Моя инвалидность не видна. Иногда медсестры не догадываются, что я инвалид, пока не поговорят со мной», - объяснил австралиец.

Эксперты поддержали призыв Берка, заявив, что необходимо улучшить подготовку врачей, чтобы понимать людей с когнитивными нарушениями.

Фото: pixabay.com

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