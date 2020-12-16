Наркоз не подействовал на пациента во время операции, но он не мог сказать врачам об этом

«Я все еще был в сознании и пытался сказать им, но они все равно сделали операцию», - описал ужасный момент Берк королевской комиссии Австралии по вопросам инвалидности. Он добавил, что это «не было больно, но было очень неудобно».

«Людям с особыми потребностями нужна небольшая дополнительная помощь, особенно если они нервничают», - сказал Берк. Парень считает, что врачи должны быть более подготовленными для работы с людьми с ограниченными возможностями. «Люди не знают, что я инвалид. Моя инвалидность не видна. Иногда медсестры не догадываются, что я инвалид, пока не поговорят со мной», - объяснил австралиец.

Эксперты поддержали призыв Берка, заявив, что необходимо улучшить подготовку врачей, чтобы понимать людей с когнитивными нарушениями.