Нарколог развеял популярный миф о кофеине

В беседе с РИА Новости нарколог рассказал, какой эффект для организма стоит ждать при смешивании кофеина с алкоголем.

«Кофеин не влияет на метаболизм алкоголя печенью и, таким образом, не снижает концентрации алкоголя в крови или выдыхаемом воздухе, то есть не оказывает отрезвляющего действия. Помимо этого, сочетание алкоголя и кофеина повышает вероятность перевозбуждения нервной системы, что, в свою очередь, повышает риск смерти от остановки деятельности сердца», — рассказал Брюн.