Нарколог развеял популярный миф о кофеине
В беседе с РИА Новости нарколог рассказал, какой эффект для организма стоит ждать при смешивании кофеина с алкоголем.
«Кофеин не влияет на метаболизм алкоголя печенью и, таким образом, не снижает концентрации алкоголя в крови или выдыхаемом воздухе, то есть не оказывает отрезвляющего действия. Помимо этого, сочетание алкоголя и кофеина повышает вероятность перевозбуждения нервной системы, что, в свою очередь, повышает риск смерти от остановки деятельности сердца», — рассказал Брюн.
Он также отметил, что кофеин может маскировать депрессивное действие алкоголя, в результате чего человек может употребить больше спиртного. А это в свою очередь повышает риски для здоровья.
Евгений Брюн отдельно подчеркнул, что количество калорий зависит от крепости спиртного: чем выше крепость, тем больше калорий, и наоборот.
«Содержание сахара и дрожжей в алкогольных напитках увеличивает их калорийность. Алкоголь снижает скорость сжигания жиров, способствуя их накоплению. Повышение аппетита при употреблении алкогольных напитков может вызвать переедание», — добавил нарколог.
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