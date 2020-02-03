Наравне с ВИЧ и холерой: коронавирус включили в список особо опасных заболеваний

В конце января ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) объявила международный режим чрезвычайно ситуации в связи с распространением коронавируса. Заболевшие выявлены уже в 18 странах.

Российские чиновники принимают все необходимые меры: так, согласно постановлению премьер-министра России Михаила Мишустина, коронавирус внесен в список заболеваний, представляющих опасность для окружающих. В этом перечне также ВИЧ, холера, малярия, сибирская язва, туберкулез и другие заболевания.

Тем временем Владимир Путин распорядился, чтобы самолеты воздушно-космических сил эвакуировали российских граждан из регионов Китая, подвергшихся заражению. Иностранцы с коронавирусом, в свою очередь, будут депортированы из нашей страны.

Напомним, первые сообщения о новом вирусе появились в конце декабря прошлого года. Число жертв на данный момент превысило триста человек. Опасная инфекция передается воздушно-капельным путем.