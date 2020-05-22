Наказание отменено: общество поддержало российскую медсестру, надевшую бикини под защитный костюм
Фото: vk.com
Неприятная ситуация, в эпицентре которой оказалась 23-летняя медсестра Тульской областной клинической больницы Надя. Девушка, работающая в «красной зоне» по борьбе с коронавирусной инфекцией, под защитный костюм надела бикини в спортивном стиле. Сделала она это потому, что в медицинской одежде очень жарко, но не ожидала, что костюм будет настолько сильно просвечивать. Однако в таком виде ее сфотографировал один из пациентов и разместил снимок в социальных сетях, откуда он и попал в местное издание «Тульские новости».
В результате разгорелся сильный скандал: региональный Минздрав наказал медсестру из-за того, что нарушила требования к медицинской одежде – ей вынесли выговор. С остальным персоналом больницы была проведена разъяснительная работа, а также усилен контроль за работой сотрудников, ответственных за порядок использования спецодежды и средств индивидуальной защиты.
Ситуация получила громкую огласку в СМИ, о ней даже написал британский онлайн-портал Daily Mail. Причем европейцев не смутил внешний вид Нади, как, впрочем, и пациенты тульской больницы. Несправедливость ситуации привела к тому, что на защиту медсестры, находящейся в тяжелых рабочих условиях из-за коронавируса, встали ее коллеги – медсестры, врачи и даже руководитель больницы. Один из них даже заявил, что до скандала, в плавках и шортах под защитный костюм ходил практически весь персонал – и мужчины, и женщины: «Вы работали в этих костюмах? В них очень жарко. Я лично тоже в трусах только выхожу на смену», – пояснил он. Кроме того, хлопчатобумажных пижам, которые выдаются к защитному костюму просто не хватает, потому многие медики вынуждены ходить в собственной одежде.
Сочли излишним наказание Нади и профсоюз медработников, и губернатор Тульской. Области Алексей Дюмин, заступился за нее и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, призвавший пожалеть молодую женщину, ведь ей приходится буквально носить химию. «Ну, пожалейте вы медсестер и врачей, внимания не обращайте! – прокомментировал он. – Вообще, труд врача – тяжелейший. Им нужно помогать спасать больного».
Фото: vk.com
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