Найдена связь между цветом глаз и предрасположенностью к болезням

Зеленоглазые люди наоборот имеют высокий болевой порог и практически не страдают депрессией. Голубоглазым свойственна повышенная чувствительность к ультрафиолету, они также склонны к алкогольной зависимости.

Ранее ученые назвали главную болезнь европейских женщин. Статистика показывает, что в Европе женщины все чаще стали сталкиваться с раком легких. Так, уровень женской смертности от рака легких в Великобритании самый высокий в Европе — в три раза больше, чем в Испании, и почти вдвое чем во Франции.

Ситуация объясняется тем, что женщины стали курить чаще. Например, 30 лет назад процент курильщиков среди мужчин составлял 66%, а женщин — 20%. Сейчас число курящих мужчин сократилось, а женщин увеличилось до 24%.