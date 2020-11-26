Найдена связь между цветом глаз и предрасположенностью к болезням
Специалисты из Медицинской школы при Университете Колорадо уточнили, что обладатели темно-карих и черных глаз имеют предрасположенность к проблемам с кровью, дыханием и обменом веществ.
По словам исследователей, при этом они имеют низкий риск заболеть раком кожи или глаз. Их глаза защищены от ультрафиолетовых лучей. У обладателей карих глаз низкий болевой порог.
Зеленоглазые люди наоборот имеют высокий болевой порог и практически не страдают депрессией. Голубоглазым свойственна повышенная чувствительность к ультрафиолету, они также склонны к алкогольной зависимости.
Ранее ученые назвали главную болезнь европейских женщин. Статистика показывает, что в Европе женщины все чаще стали сталкиваться с раком легких. Так, уровень женской смертности от рака легких в Великобритании самый высокий в Европе — в три раза больше, чем в Испании, и почти вдвое чем во Франции.
Ситуация объясняется тем, что женщины стали курить чаще. Например, 30 лет назад процент курильщиков среди мужчин составлял 66%, а женщин — 20%. Сейчас число курящих мужчин сократилось, а женщин увеличилось до 24%.
Фото: pixabay.com
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