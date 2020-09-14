Найден способ определить депрессию по частоте пульса

Выяснилось, что у людей, страдающих от депрессии, пульс выше нормы в среднем на 10-15 ударов в секунду, причем в темное время суток не происходит естественного снижения этого показателя. После курса лечения частота сердечных сокращений у пациентов приходит в норму. Профессор Франкфуртского университета Кармен Шивек, руководящая экспериментом, отметила: «Наше экспериментальное исследование дает основания предполагать, что, просто измеряя частоту сердечных сокращений в течение 24 часов, мы можем с точностью до 90% сказать, находится ли человек в депрессии в настоящее время или нет».

Фото: pixabay

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