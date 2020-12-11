Найден простой способ справиться с зимней хандрой

Объясняется все просто – суровыми погодными условиями, коротким днем и длинной ночью. Помочь в этом может световая терапия с помощью специальных ламп, которые искусственно увеличивают светлое время суток – этот метод сокращает секрецию мелатонина, которая происходит в темноте и заряжает энергией, но требует определенной дисциплины. Для того, чтобы процедура была эффективной, надо вставать рано утром и сидеть перед лампой. Делать это лучше в одно и то же время, в идеале, часов в 7 утра, когда за окном еще темно. Если же вы предпочитаете поспать подольше, лучше выработайте привычку гулять по часу – это принесет вам больше пользы и энергии.

Фото: pixabay

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