Найден простой способ справиться с зимней хандрой
Как сообщает онлайн-издание «Медик форум», о подавленности в холодное время года известно давно. Еще Борис Пастернак писал о чернилах, которые стоит «достать и плакать». Действительно именно зимой нас чаще посещают мрачные мысли, а настроение становится далеким от позитивного – отсутствует радость, появляется повышенная утомляемость, нарушаются сон и концентрация внимания. Врач по психосоматике и психотерапии Андреас Хиллер заявил: «С ярко выраженными случаями этого типа мы бы теперь говорили о сезонной депрессии».
Объясняется все просто – суровыми погодными условиями, коротким днем и длинной ночью. Помочь в этом может световая терапия с помощью специальных ламп, которые искусственно увеличивают светлое время суток – этот метод сокращает секрецию мелатонина, которая происходит в темноте и заряжает энергией, но требует определенной дисциплины. Для того, чтобы процедура была эффективной, надо вставать рано утром и сидеть перед лампой. Делать это лучше в одно и то же время, в идеале, часов в 7 утра, когда за окном еще темно. Если же вы предпочитаете поспать подольше, лучше выработайте привычку гулять по часу – это принесет вам больше пользы и энергии.
Фото: pixabay
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