Найден простой способ проверить здоровье сердца в домашних условиях

По словам автора исследования и кардиолоаг Хесуса Петейро, данный метод разработан на основании проведенного исследования, в котором приняли участие «симптоматические пациенты», и среди тех, у кого ходьба по лестнице заняла менее 40-45 секунд, на 10% снизился уровень вероятности преждевременного смертельного исхода в течение 10 лет. У тех, кто преодолевал четыре пролета за 1,5 минуты, этот показатель составил 30%.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!