Найден простой способ проверить здоровье сердца в домашних условиях
Как сообщает онлайн-издание MedicalXpress, новый способ специалисты назвали «тест лестницы» и рассказали о нем в ходе научного конгресса Европейского общества кардиологов.
Согласно рекомендациям ученых, чтобы проверить состояние своего сердца в домашних условиях, достаточно подняться на четыре лестничных пролета. При этом необходимо засечь время. Если это простое действие займет у вас меньше одной минуты, можно быть спокойными – этот показатель свидетельствует о хорошем состоянии вашего здоровья. Если более 1,5 минут, стоит обратиться к кардиологу, чтобы обследовать состояние вашей сердечно-сосудистой системы, так как, судя по результатам теста, вы явно находитесь не в лучшей своей форме.
По словам автора исследования и кардиолоаг Хесуса Петейро, данный метод разработан на основании проведенного исследования, в котором приняли участие «симптоматические пациенты», и среди тех, у кого ходьба по лестнице заняла менее 40-45 секунд, на 10% снизился уровень вероятности преждевременного смертельного исхода в течение 10 лет. У тех, кто преодолевал четыре пролета за 1,5 минуты, этот показатель составил 30%.
Фото: pixabay
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